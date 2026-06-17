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17.06.2026 06:31:29
Zinc One Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Zinc One Resources lud am 15.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.
Zinc One Resources vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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