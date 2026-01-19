|
Zinc One Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Zinc One Resources präsentierte in der am 16.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
Zinc One Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
