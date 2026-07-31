Zinka Logistics Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Zinka Logistics Solutions lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,31 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,85 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,04 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,20 INR sowie einen Umsatz von 1,89 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at