Zinka Logistics Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zinka Logistics Solutions äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,720 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Zinka Logistics Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 50,71 Prozent gesteigert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,88 INR je Aktie sowie einen Umsatz 1,60 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at