Zinka Logistics Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zinka Logistics Solutions hat sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,60 INR gegenüber 26,20 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,85 Milliarden INR – ein Plus von 52,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zinka Logistics Solutions 1,22 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8,79 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Zinka Logistics Solutions ein Gewinn pro Aktie von -0,490 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Zinka Logistics Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 6,52 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 52,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at