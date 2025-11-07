Zinka Logistics Solutions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zinka Logistics Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -17,580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,51 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 987,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at