Die Börse grübelt noch über den Boom rund um künstliche Intelligenz, doch ein Ökonom verortet die größere Gefahr für Aktien 2027 ausgerechnet bei der Notenbank.

Ökonom Neil Dutta sieht eine zu straffe Fed als größtes Aktienrisiko 2027

Die Kerninflation steigt im Oktober 2026 erneut um 0,3 Prozent zum Vormonat

Am 9. Dezember entscheidet die Fed über das Tempo der nächsten Zinserhöhung

Heiße Inflationsdaten und ein ungewöhnlich harter Ton aus der Fed machen eine weitere Zinserhöhung im Dezember nahezu sicher, und genau darin sieht Neil Dutta, Leiter der volkswirtschaftlichen Analyse bei Renaissance Macro Research, das größte Risiko für Aktien im Jahr 2027. Am vergangenen Dienstag geriet der S&P 500 unter Druck, während die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zeitweise über die Marke von 5 Prozent sprang. Im Oktober 2026 hatten die Renditen der Anleihen mit zehn und dreißig Jahren Laufzeit bereits die höchsten Stände seit 24 Jahren erreicht.

Kerninflation trifft Wallers Schwelle exakt

Auslöser war der Verbraucherpreisindex für Oktober. Die Preise stiegen um 0,4 Prozent zum Vormonat, nach 0,6 Prozent im September; Ökonomen hatten nur 0,3 Prozent erwartet. Schwerer wiegt die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel: Sie legte den dritten Monat in Folge um 0,3 Prozent zum Vormonat zu, erwartet waren 0,2 Prozent. Für den gesamten Verbraucherpreisindex (CPI) errechnet Diane Swonk, Chefvolkswirtin von KPMG in den USA, wegen fehlender Vorjahresdaten eine interpolierte Jahresrate von rund 4,2 Prozent nach 3,7 Prozent im September. Auch die annualisierte Dreimonatsrate der Kerninflation stieg laut Swonk: von 3,4 auf 3,7 Prozent.

Brisant wurde der Wert durch Christopher Waller. Der Gouverneur der Fed hatte nur Stunden vor der Veröffentlichung in London erklärt, er unterstütze im Dezember in jedem Fall eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Steige die Kernrate um 0,3 Prozent oder mehr, sollte ein Schritt um 50 Basispunkte erwogen werden, weil ein kleinerer Schritt die Glaubwürdigkeit der Fed gefährde. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zog daraufhin um rund 20 Basispunkte an, die Terminmärkte preisten einen großen Schritt am Nachmittag mit rund 10 Prozent ein.

Warum Dutta die Fed für zu zuversichtlich hält

Gegenüber MarketWatch sagte Dutta am 10. November, die Fed sei bei ihrer Fähigkeit, die Inflation zu bändigen, zu optimistisch und die Märkte zu sorglos. Während Anleger vor allem auf die Zukunft der Wette auf künstliche Intelligenz schauten, werde eine überziehende Notenbank zur wachsenden Gefahr für Aktien. Als Gründe nannte er eine sinkende Arbeitslosenquote, einen kräftigeren Arbeitsmarkt und eine Inflation, die sich weiter vom Ziel entferne.

In einer Kundennotiz vom selben Tag ergänzte Dutta, Inflation laufe der Konjunktur hinterher und Geldpolitik wirke mit Verzögerung. Sofern Waller den Maßstab für den Offenmarktausschuss setze, sei eine zu starke Straffung das dominierende Risiko für 2027. In dieser doppelten Verzögerung liegt der Kern des Arguments: Die Notenbank reagiert auf Daten, die die Vergangenheit abbilden, und ihre Zinsschritte entfalten ihre Wirkung erst, wenn sich die Lage womöglich schon gedreht hat.

Die offizielle Lesart: ein Schritt, dann Pause

Die Fed selbst zeichnet ein ruhigeres Bild. Am 16. September dieses Jahres hob sie den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent an, die erste Erhöhung seit Juli 2023. Am 28. Oktober hielt sie still, allerdings gegen die Stimmen von Lisa Cook und Beth Hammack, die bereits eine weitere Anhebung wollten. In ihren Projektionen vom September liegt der Median für Ende 2026 und Ende 2027 jeweils bei 4,1 Prozent. Das entspricht einem letzten Schritt im Dezember und anschließend einer Pause, getragen von der Annahme, dass die Inflation gemessen am Preisindex PCE 2027 auf 2,3 Prozent sinkt.

Genau diese Annahme stellt Dutta in Frage. Drei Monate mit unverändert hoher Kernteuerung liefern bislang keinen Beleg dafür, dass der Preisdruck von selbst nachlässt. David Rosenberg von Rosenberg Research erwartet laut Business Insider in einer Notiz vom 10. November für den 9. Dezember eine Erhöhung samt hartem Ausblick, weil die Fed das Fehlurteil einer nur vorübergehenden Inflation in den Jahren 2021 und 2022 nicht wiederholen wolle.

Was der Zinspfad für den S&P 500 bedeutet

Für den Aktienmarkt ist der Mechanismus klar: Steigende Renditen erhöhen den Abzinsungssatz für künftige Gewinne und machen sichere Anleihen als Alternative attraktiver. Besonders hoch bewertete Wachstumswerte, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen, reagieren darauf empfindlich. Bleibt die Fed nicht wie projiziert bei 4,1 Prozent stehen, sondern muss 2027 nachlegen, geraten die Bewertungen genau in dem Moment unter Druck, in dem die Zinswirkung die Konjunktur erreicht.

Ob Dutta recht behält, zeigt sich am 9. Dezember. Dann entscheidet der Offenmarktausschuss nicht nur über die Größe des Zinsschritts, sondern legt mit neuen Projektionen auch offen, ob er für 2027 weiter eine Pause einplant oder bereits weitere Erhöhungen. Die Inflationsdaten für November erscheinen erst einen Tag später und fließen in die Entscheidung nicht mehr ein.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at

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