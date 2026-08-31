Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schwache Phase 31.08.2026 12:33:39

Zinsanstieg bringt Vonovia, FMC und andere defensive Aktien ins Straucheln

Zinsanstieg bringt Vonovia, FMC und andere defensive Aktien ins Straucheln

Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten haben zum Wochenbeginn die Aktienkurse von als sichere Anlagen geltenden Unternehmen belastet.

Dazu zählen unter anderen die Immobilienwerte, die Telekombranche und der Gesundheitssektor (STOXX EU600 Health Care).

Diese Sektoren stehen für stabile Erträge auch in konjunkturell schwachen Phasen. Sie erwirtschaften oftmals hohe Barmittel, die sie zu Teilen an die Aktionäre weitergeben. Mit attraktiven und sicheren Dividenden haben sie aus Sicht von Investoren einen Anleihe-ähnlichen Status, im Englischen spricht man auch von "Bond-Proxy".

Das Problem: An den Anleihemärkten sind die Renditen zuletzt stark gestiegen. Zehnjährige Bundesanleihen erklommen am Montag den höchsten Stand seit 15 Jahren. Mit einer Rendite von 3,31 Prozent sind sie aus Anlageperspektive mittlerweile eine attraktive Alternative zu Aktien geworden. Die 30-jährigen deutschen Staatspapiere rentieren mit 3,8 Prozent sogar noch merklich höher.

Angesichts solcher Renditen schichten Anleger im Portfolio teilweise aus Aktien in Anleihen um. Opfer solcher Anpassungen an die neuen Marktbedingungen sind unter den Aktien zumeist eben die Bond-Proxies. Im DAX traf es mit Vonovia, und Fresenius zwei ihrer Vertreter mit Dividendenrenditen von gut 5 respektive 3,7 Prozent. Vonovia-Aktien verloren via XETRA zuletzt 2,49 Prozent auf 19,36 Euro und FMC sanken um 1,38 Prozent auf 39,37 Euro. Im MDAX büßten die Papiere von Aroundtown zuletzt 3,8 Prozent ein auf 1,90 Euro, die Immobiliengruppe wirft eine Dividendenrendite von 4 Prozent ab. Unter Druck gerieten auch TAG Immobilien und LEG mit Verlusten von 2,9 Prozent auf 12,74 Euro bzw. 2,55 Prozent auf 48,92 Euro.

"Höhere Anleiherenditen machen festverzinsliche Anlagen attraktiver und verteuern gleichzeitig Investitionen und Wachstum", schrieb Analyst Maximilian Wenke vom Broker Etoro. Am Anleihemarkt würden Risiken wie Inflation, Staatsverschuldung und Risikoprämien unmittelbar eingepreist. In der Eurozone und wohl auch in den Vereinigten Staaten stehen die Zeichen auf Zinserhöhungen.

Schwächster Sektor waren am Montag die Immobilienwerte. Die 30 im Stoxx 600 Real Estate Sektor enthaltenen Aktien verloren im Schnitt 0,7 Prozent. Der Sektor fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli. Hier kommt erschwerend hinzu, dass das Geschäftsmodell von Immobiliengesellschaften stark auf Fremdfinanzierung basiert. Steigen die Renditen an den Kapitalmärkten, steigen also tendenziell auch die Finanzierungskosten der Unternehmen. Zudem erschweren hohe Zinsen Verkäufe aus dem Portfolio ebenso wie Zukäufe.

/bek/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RTL-Aktie kaum verändert: Aus für Daily Soap `Unter uns` besiegelt

Bildquelle: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Aroundtown SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Aroundtown SA

mehr Analysen
06:25 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
26.08.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Aroundtown Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,91 -3,49% Aroundtown SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:46 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen