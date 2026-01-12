Zinsen 2026: EZB plant vorerst keine Erhöhungen

Eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr ist laut dem Präsidenten der französischen Notenbank sehr unwahrscheinlich.

Ein schwächerer Dollar gehöre zu einer Reihe potenzieller Entwicklungen, die die Inflation in der Eurozone niedrig halten, sagte François Villeroy de Galhau am Montag.

Die EZB hat ihren Leitzins im vergangenen Monat bei der vierten Sitzung in Folge unverändert bei 2 Prozent belassen, nachdem sie ihn beginnend im Juni 2024 von einem Höchststand von 4 Prozent gesenkt hatte. Einige Währungshüter haben geäußert, dass der nächste Schritt wahrscheinlich eine Anhebung des Leitzinses sein werde, doch Villeroy spielte die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schrittes im Jahr 2026 herunter.

"Abgesehen von einem unwahrscheinlichen Schock ist dies eine abwegige Theorie", sagte er. "Eine erfolgreiche Geldpolitik ändert man nicht."

EZB-Ratsmitglied Villeroy sagte, eine Verlangsamung des Lohnwachstums und ein "Zustrom" kostengünstiger Importe aus China dürften die Inflation dämpfen. Der Abwärtsdruck könnte zunehmen, wenn der US-Dollar als Reaktion auf die Spannungen zwischen der US-Regierung und der Fed über die Geldpolitik schwächer werde, sagte er.

In seiner Rede in Paris erklärte Villeroy zudem seine Unterstützung für US-Notenbankchef Jerome Powell. Dieser hatte der Trump-Regierung am Sonntag vorgeworfen, die US-Notenbank mit der Androhung strafrechtlicher Verfolgung unter Druck zu setzen, damit diese die Zinsen senkt.

"Ich möchte laut und deutlich meine volle Solidarität und meine Bewunderung für Jay Powell bekräftigen, ein Vorbild an Integrität und Einsatz für das Gemeinwohl", sagte Villeroy. Dies war eine der ersten öffentlichen Solidaritätsbekundungen eines führenden Notenbankers, seit Powell seine Erklärung abgegeben hatte.

