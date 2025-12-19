|
19.12.2025 11:45:00
Zinsen - Kocher schließt Erhöhungen oder Senkungen 2026 nicht aus
OeNB-Gouverneur und EZB-Ratsmitglied Martin Kocher schließt Zinsschritte nach oben oder unten im kommenden Jahr nicht aus. "Es gibt keine Vorfestlegung", sagte er am Freitag am Rande einer Pressekonferenz mit Verweis auf die weiter unsichere gesamtwirtschaftliche Lage. "Damit soll die volle Optionalität der Geldpolitik weiter bestehen bleiben", so Kocher. Sollte es notwendig sein, könne die Europäische Zentralbank (EZB) rasch reagieren, fügte der Notenbanker an.
Die EZB hatte am Donnerstag zum vierten Mal in Folge die Zinsen unverändert gelassen. Der für die Geldpolitik maßgebliche Einlagensatz liegt damit weiterhin bei 2,0 Prozent.
tpo/hel
WEB http://www.oenb.at/ https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.de.html
