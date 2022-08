Zinserhöhungen bergen Fallstricke beim Kauf von Vorsorgewohnungen

Wohnraum ist auch ein gefragtes Anlageobjekt geworden. Das lag unter anderem an den historisch niedrigen Zinsen und auch an den vielen Preissteigerungen am Immobilienmarkt in den vergangenen Jahren. Doch mit der EZB-Zinswende steigen die Kreditzinsen wieder. Wer künftig einen Kredit für eine Vorsorgewohnung aufnehmen möchte, sollte die Zinserhöhungen genau im Auge behalten, so ein Experte der Arbeiterkammer (AK) im Gespräch mit der APA.

Die Idee hinter einer Vorsorgewohnung klingt simpel: Eine kleine Wohnung kaufen, gewinnbringend vermieten und damit fürs Alter oder für die Nachkommen vorsorgen. AK-Experte Christian Prantner warnt aber, dass die Werbeargumente beim Kauf von Vorsorgewohnungen wie "geringes Risiko" oder "sichere Anlage" oft zu vereinfachend und objektiv nicht nachvollziehbar seien. "De facto entscheiden viele Faktoren über die Rentabilität einer Vorsorgewohnung", so Prantner. "Einfach ist eine Vorsorgewohnung nicht, denn Vermietung und Eigentum sind unter Umständen mit viel Arbeit verbunden." Prognoserechnungen der Anbieter für die erwartbaren Renditen seien stets zu hinterfragen, vor allem angesichts steigender Kreditzinsen. Oftmals seien diese nämlich zu optimistisch angesetzt. Auch werde häufig auf etwaige Leerstandskosten vergessen.

Die verschärften Kreditvergaberichtlinien, die seit August in Kraft sind, dürften den Absatz von Vorsorgewohnungen dämpfen, weil die Kreditvergabe schwieriger ist als noch vor einem Jahr. Die konkreten Auswirkungen der Zinserhöhung auf Wohnkredite seien schwierig zu beurteilen, so Prantner. Beim Neugeschäft seien die Zinsen bereits gestiegen, auch beim Bestandsgeschäft werden sie noch nachziehen.

Eigentümerinnen und Eigentümer von vermieteten Wohnungen mit variabler Verzinsung seien ebenfalls gut beraten, ihre Finanzierungen prüfen zu lassen, rät Florian Schmidl, Geschäftsführer der Steuerberatungskanzlei Mazars. Die oft angepriesenen Steuervorteile der Vorsorgewohnung könnten nämlich durch die jüngsten Zinserhöhungen verpuffen. Der wohl größte steuerliche Vorteil ist, dass man sich die Umsatzsteuer des Wohnungskaufpreises vom Finanzamt zurückholen kann. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Wohnung zumindest 20 Jahre lang vermietet wird und über einen Zeitraum von 23 Jahren einen Gewinn abwirft. Andernfalls schwebt das steuerliche Risiko der "Liebhaberei" über der Immobilie und im schlimmsten Fall drohen Steuernachzahlungen. Wurde die Zinsentwicklung in der Prognoserechnung zu Beginn der Vermietung zu optimistisch angenommen, kann der Anstieg der Zinsen dazu führen, dass innerhalb von 23 Jahren eben kein Gesamtüberschuss mehr entsteht und die Steuervorteile verlorengehen.

