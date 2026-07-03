RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Zinsschock abgewehrt 03.07.2026 13:20:00

Zinserwartungen stützen europäische Versorger - E.ON-Aktie führt

Zinserwartungen stützen europäische Versorger - E.ON-Aktie führt

Europäische Versorger setzen ihre Aufwärtsbewegung fort und profitieren von sinkenden Zinssorgen. Besonders E.ON steht im Fokus.

DE000ENAG999
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