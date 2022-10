Zinsniveau bei heimischen Bundesanleihen gestiegen

Im Vorfeld der kommenden EZB-Zinssitzung am 27. Oktober ist das Zinsniveau für heimische Bundesanleihen gestiegen. Am Anleihenmarkt herrsche allerdings weiterhin sehr hohe Volatilität, die Marktteilnehmer schwanken nämlich zwischen Inflationssorgen und der Angst vor einer Rezession, sagte Markus Stix, Vorstand der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), am Dienstag zur APA.

Der Markt sei derzeit sehr unsicher und entwickle sich je nach dem, welche der beiden Sorgen - Inflation oder Rezession - überwiegt. Während Rezessionsängste die Anleihenzinsen unter Druck setzen, lassen Inflationssorgen die Zinsen steigen, so Stix weiter. Die Marktteilnehmer würden auch genau beobachten, welche geldpolitischen Maßnahmen etwa die US-Notenbank Fed oder die europäische Zentralbank (EZB) anstreben. Die vergangene kräftige Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte durch die EZB sei am Markt bereits eingepreist, weitere Zinserhöhungen würden von den Marktteilnehmern antizipiert werden.

Bei der heutigen Auktion ging das Zinsniveau jedenfalls weiter nach oben. Eine zehnjährige Anleihe wurde um 747,5 Millionen auf 10,14 Mrd. Euro aufgestockt. Die Emissionsrendite lag bei 2,442 Prozent, bei der Aufstockung im September lagen die Zinsen mit 2,152 Prozent noch darunter. Wobei die aktuelle Anleihe 2,29-fach überzeichnet war.

Eine dreißigjährige Bundesanleihe wurde heute um 977,5 Millionen auf 7,938 Milliarden Euro aufgestockt. Hier betrug die Emissionsrendite 2,563 Prozent. Bei der Aufstockung im Jänner lagen die Zinsen mit 0,698 noch sehr deutlich darunter. Die aktuelle Aufstockung der Anleihe war 2,52-fach überzeichnet.

Der OeBFA-Vorstand kündigte zudem die Ausgabe des ersten grünen Finanzierungsprogrammes mit kurzfristiger Laufzeit (Austrian Treasury Bills) an, das am 18. Oktober begeben werden soll. Österreich sei damit der erste Staat, der eine "Green Bill" mit kurzer Laufzeit - nämlich von nur vier Monaten - auf den Markt bringe. Die Emissionserlöse grüner Bundeswertpapiere werden nach eigenen Angaben ausschließlich zur anteiligen oder vollständigen Finanzierung von Projekten mit klimarelevanten Vorteilen verwendet.

Mit der heutigen Auktion hat die OeBFA bereits 90 Prozent des für heuer angepeilten Finanzierungsvolumens erledigt, sagte der Vorstand. Die OeBFA managt die Finanzschulden des Bundes und kümmert sich unter anderem um die Begebung der Bundesanleihen.

