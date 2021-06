Zinsportale Raisin und Deposit Solutions verschmelzen zu Raisin DS

HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Die beiden großen Zinsplattformen Raisin und Deposit Solutions tun sich zusammen. Die Fusion auf Augenhöhe zur Raisin DS GmbH soll an diesem Freitag abgeschlossen werden, wie die beiden Unternehmen am Donnerstagabend mitteilten. Es ist der erste Zusammenschluss zweier bedeutender deutscher Finanz-Start-ups.

Die beiden Unternehmen vermitteln Sparern über ihre Plattformen "Weltsparen" (Raisin) und "Zinspilot" (Deposit Solutions) Einlagenprodukte, die in Zeiten extrem niedriger Zinsen im Euroraum höhere Renditen versprechen. Beide Anbieter hatten auch Einlagen an die Bremer Pleitebank Greensill vermittelt und standen nach deren Zusammenbruch entsprechend in der Kritik.

Bislang sind Raisin mit Sitz in Berlin und Deposit Solutions mit Sitz in Hamburg Wettbewerber. Nun wollen sie gemeinsam auch international wachsen. Deposit-Solutions-Chef Tim Sievers sagte dem "Handelsblatt", mit der Fusion entstehe "ein europäischer Champion mit globalen Ambitionen". Raisin-Chef Tamaz Georgadze sagte der Zeitung: "Unsere Vision ist ein globaler Spar- und Anlagemarkt ohne Hürden."

Zusammen kooperieren die beiden Unternehmen nach eigenen Angaben mit etwa 400 Banken und Finanzdienstleistern aus mehr als 30 Ländern. Über die eigenen Marktplätze legen bei Raisin DS demnach 550 000 Direktkunden an. Die fusionierte Firma soll gut 500 Beschäftigte haben./ben/DP/jha