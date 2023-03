Zinssorgen dürften Dax zur Eröffnung bremsen

Frankfurt (Reuters) - Neu angefachte Zinssorgen dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt erneut belasten.

Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Bereits am Dienstag hatte er 0,6 Prozent tiefer bei 15.559,53 Punkten geschlossen. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte mit der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen den Börsen am Dienstag zugesetzt. Am Mittwoch steht er vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses den Abgeordneten Rede und Antwort. Die Investoren warten zudem auf die deutschen Produktionsdaten für Januar. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einem Zuwachs von 1,4 Prozent und damit einem relativ guten Start ins Jahr. Außerdem stehen Arbeitsmarktdaten der privaten Agentur ADP im Terminkalender, die einen Vorgeschmack auf den offiziellen Bericht am Freitag geben dürften. Am Abend wird der Fed-Konjunkturbericht Beige Book erwartet.

Bei den Unternehmen legen unter anderem Sportartikelhersteller Adidas, Chemikalienhändler Brenntag, Autozulieferer Continental und Duft- und Aromenhersteller Symrise Zahlen vor.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.559,53

Dax-Future

15.529,00

EuroStoxx50

4.278,96

EuroStoxx50-Future

4.271,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.856,46 -1,7 Prozent

Nasdaq

11.530,33 -1,3 Prozent

S&P 500

3.986,37 -1,5 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

28.444,19 +0,5 Prozent

Shanghai

3.266,09 -0,6 Prozent

Hang Seng

20.000,49 -2,6 Prozent

