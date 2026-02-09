Zinus: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zinus hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1554,24 KRW gegenüber 1066,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 192,07 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,02 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 822,120 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren -310,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 913,21 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 920,40 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

