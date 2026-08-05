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05.08.2026 06:31:29
Zinus gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zinus hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -991,94 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zinus ein EPS von 345,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 35,70 Prozent zurück. Hier wurden 147,54 Milliarden KRW gegenüber 229,47 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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