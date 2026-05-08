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08.05.2026 06:31:29
Zinus informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zinus hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1025,41 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zinus ein EPS von 851,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 139,56 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 44,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 249,93 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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