Zinus präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zinus hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -2133,10 KRW. Ein Jahr zuvor waren -453,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Zinus hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 225,23 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at