Zinus stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zinus hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 453,79 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -164,550 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,41 Prozent auf 241,74 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 272,87 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at