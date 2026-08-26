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26.08.2026 06:31:28
Zinzino B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zinzino B ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zinzino B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 2,72 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 SEK je Aktie erzielt worden.
Zinzino B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 936,8 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 754,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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