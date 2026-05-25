Zinzino B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zinzino B lud am 22.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,79 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 SEK je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zinzino B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 869,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 688,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at