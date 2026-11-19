Zinzino B hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,10 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,47 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Zinzino B 886,6 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 743,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at