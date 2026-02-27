Zinzino B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zinzino B präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 3,41 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zinzino B 1,25 SEK je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 985,6 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zinzino B 670,9 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,09 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte Zinzino B ein EPS von 4,95 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,17 Milliarden SEK gegenüber 2,09 Milliarden SEK im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at