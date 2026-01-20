Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|
20.01.2026 22:56:29
Zions Bancorp Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - Zions Bancorp (ZION) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $262 million, or $1.76 per share. This compares with $200 million, or $1.34 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.9% to $683 million from $627 million last year.
Zions Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $262 Mln. vs. $200 Mln. last year. -EPS: $1.76 vs. $1.34 last year. -Revenue: $683 Mln vs. $627 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!