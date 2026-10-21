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21.10.2026 06:31:29
Zions Bancorporation: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Zions Bancorporation hat am 19.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,24 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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