Zions Bancorporation öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zions Bancorporation präsentierte in der am 20.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zions Bancorporation 1,63 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1,48 Milliarden USD gegenüber 1,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at