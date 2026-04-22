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22.04.2026 06:31:29
Zions Bancorporation stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zions Bancorporation hat am 20.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 1,18 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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