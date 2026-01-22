Zions Bancorporation verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zions Bancorporation ließ sich am 20.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zions Bancorporation die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Zions Bancorporation hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,25 Milliarden USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,95 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Zions Bancorporation im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,94 Milliarden USD im Vergleich zu 4,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at