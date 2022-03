Ziopharm Oncology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ziopharm Oncology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,050 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ziopharm Oncology ein Ergebnis je Aktie von -0,110 USD vermeldet.

Ziopharm Oncology hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,380 USD je Aktie gewesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,394 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 0,40 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at