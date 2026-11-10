ZipRecruite a Aktie
WKN DE: A3CQ3L / ISIN: US98980B1035
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10.11.2026 12:21:57
ZipRecruiter: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 9, 2026, ZipRecruiter (NYSE:ZIP) announced that revenue grew 8% year over year to $124.4 million, and cost discipline expanded adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) margin to 17%. Three things management said stand out.
Direct connections to artificial intelligence (AI) tools give job seekers new ways to discover postings, which increases overall activity on the platform.
Improved matching tools increased the number of quarterly-paid employers to 74,000 across both small businesses and enterprise accounts.
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