ZipRecruiter A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ZipRecruiter A hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,100 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ZipRecruiter A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 118,1 Millionen USD im Vergleich zu 112,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at