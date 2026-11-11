ZipRecruiter A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ZipRecruiter A präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

ZipRecruiter A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 124,4 Millionen USD gegenüber 115,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at