ZipRecruiter A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ZipRecruiter A hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

ZipRecruiter A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 115,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 117,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at