Zittern an der Börse: Palantir-Aktie rutscht tiefer - Anleger werden nervöser

Die Anteilsscheine von Palantir geraten erneut unter Verkaufsdruck. Neben einer allgemein vorsichtigeren Marktstimmung rücken auch die hohe Bewertung und zuletzt gemeldete Insiderverkäufe in den Fokus der Anleger.

Palantir-Aktie setzt Talfahrt fort

Kein einzelner Auslöser erkennbar, mehrere Faktoren wirken zusammen

Hohe Bewertung macht die Aktie besonders anfällig für Stimmungsschwankungen

181 US-Dollar lautet das durchschnittliche Kursziel von Analysten für die Palantir-Aktie. Auf TipRanks zeigt sich die Mehrheit der Experten damit bullish für den Anteilsschein - 14 Kaufempfehlungen stehen vier Hold-Ratings gegenüber, nur zwei Experten raten zum Verkaufen. Dennoch ist die Aktie von diesen Kursregionen derzeit deutlich entfernt: Die Palantir-Aktie fällt am Dienstag im Handel an der NASDAQ zunächst, kann dann jedoch zeitweise um 2,51 Prozent auf 133,29 US-Dollar zulegen und knüpft damit zunächst nicht weiter an ihre schwache Entwicklung an. Seit Jahresstart haben Anleger dennoch bereits ein Minus von rund 27 Prozent in ihren Depots. Dabei belastet am Dienstag weniger eine unternehmensbezogene Nachricht, vielmehr belastet das Marktsentiment die Anlegerstimmung.

Die allgemeine Risikoscheu als Hintergrund

Der Rückgang fällt in eine Phase genereller Vorsicht an den Märkten: Die erneute Eskalation zwischen den USA und dem Iran belastet die Stimmung branchenübergreifend, und hoch bewertete Wachstumswerte reagieren auf solche Phasen erfahrungsgemäß empfindlicher als der breite Markt. Palantir gehört zu den Aktien, die von der Rotation zwischen KI-Hardware- und KI-Softwarewerten der vergangenen Wochen besonders stark erfasst wurden.

Warum Palantir besonders empfindlich reagiert

Die Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 130 bis 150 gehandelt, während das durchschnittliche Kursziel der 20 Analysten bei rund 182 US-Dollar liegt. Diese Diskrepanz zwischen hoher Bewertung und im Schnitt optimistischen Analystenzielen macht die Aktie zu einem beliebten Ziel für kurzfristige Gewinnmitnahmen, sobald sich das Marktumfeld eintrübt.

Belastungsfaktor im Hintergrund: Insider-Verkäufe und Burry

Zusätzlich lastet auf der Aktie eine anhaltende Serie von Insider-Verkäufen: Technikvorstand Shyam Sankar verkaufte laut einer am 7. Juli veröffentlichten SEC-Meldung am 2. Juli 185.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 130 US-Dollar, ein Erlös von rund 24 Millionen US-Dollar. Über die vergangenen drei Monate verkauften Insider MarketWise zufolge etwa neunmal so viele Aktien, wie sie kauften. Auch die von Investor Michael Burry seit Herbst 2025 vertretene, mittlerweile teilweise reduzierte Short-These mit einem Kursziel von unter 50 US-Dollar bleibt im Hintergrund präsent.

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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