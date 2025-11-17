Zivo Bioscience präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zivo Bioscience hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,27 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,670 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 133,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at