ZJMI Environmental Energy A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ZJMI Environmental Energy A hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

ZJMI Environmental Energy A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,37 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at