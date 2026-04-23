ZJMI Environmental Energy A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ZJMI Environmental Energy A ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZJMI Environmental Energy A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,33 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat ZJMI Environmental Energy A 10,32 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,95 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at