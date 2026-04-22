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22.04.2026 06:31:29
ZJMI Environmental Energy A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ZJMI Environmental Energy A hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,70 Prozent zurück. Hier wurden 7,79 Milliarden CNY gegenüber 9,95 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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