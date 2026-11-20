ZKH Group hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ZKH Group -0,020 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 408,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ZKH Group 325,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at