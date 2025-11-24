ZMH Hammerman: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ZMH Hammerman ließ sich am 21.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZMH Hammerman die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,370 ILS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ZMH Hammerman im vergangenen Quartal 169,3 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 70,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ZMH Hammerman 99,5 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at