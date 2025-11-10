ZOA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ZOA hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 77,47 JPY gegenüber 35,86 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 2,38 Milliarden JPY gegenüber 2,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at