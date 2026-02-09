|
ZOA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ZOA ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZOA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 100,76 JPY. Im letzten Jahr hatte ZOA einen Gewinn von 53,69 JPY je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat ZOA mit einem Umsatz von insgesamt 2,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 30,15 Prozent gesteigert.
