|
09.11.2026 06:31:29
Zodiac Clothing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Zodiac Clothing präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,98 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,550 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zodiac Clothing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 325,4 Millionen INR im Vergleich zu 365,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!