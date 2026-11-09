Zodiac Clothing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zodiac Clothing präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,98 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,550 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zodiac Clothing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 325,4 Millionen INR im Vergleich zu 365,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at