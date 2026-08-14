Zodiac Clothing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zodiac Clothing präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Zodiac Clothing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,25 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,590 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,82 Prozent auf 333,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 391,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at