Zodiac Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zodiac Energy lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,68 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,85 Prozent auf 1,38 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at