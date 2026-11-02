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02.11.2026 06:31:29
Zodiac Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Zodiac Energy gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 5,92 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zodiac Energy 1,76 INR je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zodiac Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,66 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 967,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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