Zodiac Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zodiac Energy hat am 25.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,02 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,18 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,22 Prozent auf 2,11 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 13,88 INR. Im Vorjahr waren 13,38 INR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 5,44 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,08 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at