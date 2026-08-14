Zodiac-Jrd-Mkj legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zodiac-Jrd-Mkj hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,76 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zodiac-Jrd-Mkj noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 129,5 Millionen INR gegenüber 127,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at