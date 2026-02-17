Zodiac-Jrd-Mkj präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zodiac-Jrd-Mkj hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 142,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 156,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at